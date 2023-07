LES ATELIERS QUANTIQUES DU JEUDI « CHANGEZ DE REGARD SU VOTRE VIE » 1 Rue des Jardins Saint-Chinian, 20 juillet 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

Les ateliers quantiques du jeudi

« Changez de regard su votre vie »

Atelier de groupe associé à une séance collective de biorésonance.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

1 Rue des Jardins

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Thursday quantum workshops

« Change your outlook on life

Group workshop combined with a collective bioresonance session

Talleres cuánticos de los jueves

« Cambia tu forma de ver la vida

Taller en grupo combinado con una sesión de biorresonancia colectiva

Die Quanten-Workshops am Donnerstag

« Change de regard su votre vie » (Ändere deinen Blick auf dein Leben)

Gruppenworkshop in Verbindung mit einer kollektiven Bioresonanzsitzung

Mise à jour le 2023-07-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN