Visite guidée The Unmissable de Die en Anglais 1, Rue des Jardins Die, 18 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Discover Die : the incredible story of a little town that was once a capital… its monuments, with the roman walls, the cathedral and, if you like, the beautiful XIIth century Mosaic, its unique environment, and its people..

2023-07-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

1, Rue des Jardins Office de Tourisme du Pays Diois

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Die : the incredible story of a little town that was once a capital… its

monuments, with the roman walls, the cathedral and, if you like, the beautiful XIIth century Mosaic, its unique environment, and its people.

Descubra Die : la increíble historia de una pequeña ciudad que fue capital… sus monumentos, con las murallas romanas, la catedral y, si lo desea, el hermoso Mosaico del siglo XII, su entorno único, y sus gentes.

Entdecken Sie Die: die unglaubliche Geschichte einer Kleinstadt, die einst eine Hauptstadt war… ihre Sehenswürdigkeiten mit den romanischen Mauern, der Kathedrale und, wenn Sie mögen, dem wunderschönen Mosaik aus dem 12. Jahrhundert, ihre einzigartige Umgebung und ihre Menschen.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme du Pays Diois