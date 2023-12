Présentation de la culture du lin et dégustation 1 rue des Jacobins Orthez, 1 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Présentation de la culture du lin et des différentes manières de le consommer. Dégustation de crêpes, de gaufres et de biscuits salés à base de farine de lin avec « le lin des Pyrénées »..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 12:00:00. EUR.

1 rue des Jacobins Office de tourisme Coeur de Béarn

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Presentation of flax cultivation and the different ways of eating it. Tasting of pancakes, waffles and savoury cookies made from flax flour with « le lin des Pyrénées ».

Presentación del cultivo del lino y de las diferentes formas de consumirlo. Degustación de tortitas, gofres y galletas saladas de harina de lino con « le lin des Pyrénées ».

Vorstellung des Flachsanbaus und der verschiedenen Arten, Flachs zu konsumieren. Verkostung von Crêpes, Waffeln und Salzgebäck aus Leinsamenmehl mit « le lin des Pyrénées ».

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Coeur de Béarn