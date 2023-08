Journées du patrimoine : visite guidée « Orthez, cité médiévale » 1 rue des Jacobins Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. EUR.

1 rue des Jacobins Office de tourisme

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A tour of the old town of Orthez to discover the rich medieval heritage of the city, the architecture of Béarn, but also the characters who have shaped the city, from Gaston Fébus to Jeanne d’Albret. From history to legends, from the Château Moncade to the Pont Vieux, let yourself be guided and seduced by the beautiful 18th century houses and monuments, witnesses of a sumptuous past.

Un recorrido por el casco antiguo de Orthez para descubrir el rico patrimonio medieval de la ciudad, la arquitectura bearnesa, pero también los personajes que han dado forma a la ciudad, de Gaston Fébus a Jeanne d’Albret. De la historia a las leyendas, del Château Moncade al Pont Vieux, déjese guiar y seducir por las bellas casas y monumentos del siglo XVIII, testigos de un pasado suntuoso.

Auf einem Rundgang durch das alte Orthez entdecken Sie das reiche mittelalterliche Erbe der Stadt, die Architektur der Béarnaise, aber auch die Persönlichkeiten, die die Stadt geprägt haben, von Gaston Fébus bis Jeanne d’Albret. Von Geschichte zu Legenden, vom Château Moncade bis zur Pont Vieux, lassen Sie sich von den schönen Häusern aus dem 18. Jahrhundert und den Denkmälern, die von einer prunkvollen Vergangenheit zeugen, führen und verführen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn