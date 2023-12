Sous les crocs des chiens | Conférence – Histoire 1 Rue des Îles Fouesnant, 26 janvier 2024, Fouesnant.

Fouesnant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

.

Sous les crocs des chiens. La colonisation européenne des genres autochtones. Une leçon américaine du XVIe siècle ?

Conférence – Histoire avec Yann Lignereux

La colonisation des Amériques a aussi été celle des genres et des sexualités autochtones, avec l’imposition d’un certain modèle de masculinité. En 1513, le conquistador Vasco Núñez de Balboa massacre une quarantaine d’Amérindiens infectés d’une « sexualité infâme » en les jetant sous les crocs et les griffes de ses chiens de guerre. En 2020, l’artiste queer et métis canadien Kent Monkman a proposé une actualisation saisissante de cet événement historique.

L’historien Yann Lignereux se saisit de ce fait pour étudier ce que les masculinités du passé peuvent dire de celles du présent.

.

1 Rue des Îles l’Archipel

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne



