Hommage à Philippe Le Stum | Exposition 1 Rue des Îles Fouesnant, 20 janvier 2024, Fouesnant.

Fouesnant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-03-02

.

Estampes, peintures et installations

Avec des œuvres de Denise Banet, Patrick Berthélémé, Jean-Pierre Blaise, Jean-Yves Boislève, Annie Burel, Mikel Chaussepied, Yves Doaré, Claude Huart, Brigitte Kernaléguen, Nicolas Lambert, Georges Le Fur, Dominique Le Page, Nadejda Ménier, Philippe Migné, Yanik Pen’du et Yves Plusquellec

« Quand on pense au Musée départemental breton de Quimper, on pense immédiatement à Philippe Le Stum. Il a vivifié le patrimoine breton jusqu’à nous l’approprier en tant que visiteur. Tout Breton de souche retrouve ses racines dans ce musée et en est fier. Voilà notre héritage !

Au fil d’un siècle et demi d’existence, ce musée a rassemblé la plus importante collection publique d’estampes à thème régional. Philippe y a d’ailleurs consacré trois expositions exclusives sur la gravure, clôturées par Nature de graveurs mettant en valeur et à l’honneur les artistes amateurs et professionnels bretons.

Conservateur, bien sûr, mais aussi écrivain, dessinateur, illustrateur, collectionneur… Il avait tous les talents et une insatiable curiosité des Arts et des autres. Derrière l’homme il y avait cet esprit qui nous grandissait.

L’exposition se veut être une forme de reconnaissance au regard de tout ce qu’il nous a apporté. En souhaitant qu’elle soit à la hauteur de la personnalité que nous honorons. » Brigitte Kernaléguen

.

1 Rue des Îles l’Archipel

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne



