Fouesnant Finistère

Début : 2024-01-13 16:00:00

Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale.

Dix Mille est auteur, compositeur et interprète.

Depuis 3 ans, accompagné de son piano, il vient enchanter les lieux et les espaces avec son univers intimiste et optimiste et ses chansons parlées ou chantées.

En juillet 2020, il a sorti l’album De Tout Cœur. Ses textes parlent de la vie, de son élan pour elle, de sa fragilité, des liens visibles et invisibles, de la beauté de ce monde et de la réalisation de soi. De tout Cœur est un spectacle vivant dans lequel Dix Mille nous ouvre son cœur, entre nostalgie, accomplissement, larmes et rire.

Au café – 3e lieu – l’Archipel

1 Rue des Îles l’Archipel

Fouesnant 29170



