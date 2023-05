MARCHE POPULAIRE LA CUCULOTINNE 1 Rue des Hauts Peupliers, 18 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

Chaque année, l’ASPTT Metz Omnisports propose, en partenariat avec la Ville de Metz, une marche populaire mettant en valeur le patrimoine messin. Pour sa 13ème édition, la Cuculotinne proposera 3 parcours différents de 5, 10 ou encore 15 kilomètres au départ du complexe sportif des hauts peupliers.

Pour la deuxième année consécutive, la marche revêt un aspect écologique : les gobelets plastiques sont désormais prohibés et les marcheurs sont invités à apporter leur propre gourde. Une action de nettoyage citoyen avec ramassage des déchets sur le parcours sera également possible pour les participants qui le souhaitent.

A l’issue de la marche, un espace de restauration sera installé au cœur de l’espace omnisports avec diverses animations : concerts, ruche pédagogique…

Le petit déjeuner sera offert à l’ensemble des participants et 2 points de ravitaillement seront installés le long du parcours. L’ASPTT Metz Omnisports invite tous les participants intéressés à s’inscrire au préalable sur leur site internet (4 euros par personne) mais précise qu’une inscription le jour même est également possible.. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-18 12:00:00. EUR.

1 Rue des Hauts Peupliers complexe des peupliers, quartier de Queuleu

Metz 57000 Moselle Grand Est



Every year, ASPTT Metz Omnisports, in partnership with the City of Metz, organizes a popular walk highlighting Metz’s heritage. For its 13th edition, the Cuculotinne will offer 3 different routes of 5, 10 or 15 kilometers, starting from the Hauts Peupliers sports complex.

For the second year running, the walk will take on an ecological aspect: plastic cups are now prohibited, and walkers are invited to bring their own water bottles. Participants will also be able to take part in a civic clean-up action, collecting garbage along the way.

At the end of the walk, a catering area will be set up in the heart of the sports complex, with a variety of activities including concerts and an educational beehive…

Breakfast will be provided for all participants, and 2 refreshment points will be set up along the route. ASPTT Metz Omnisports invites all interested participants to pre-register on their website (4 euros per person), but points out that same-day registration is also possible.

Cada año, la ASPTT Metz Omnisports, en colaboración con la Ciudad de Metz, organiza un paseo popular que pone de relieve el patrimonio de Metz. En su 13ª edición, la Cuculotinne propondrá 3 recorridos diferentes de 5, 10 o 15 kilómetros, con salida desde el complejo deportivo Hauts Peupliers.

Por segundo año consecutivo, la marcha adquiere una dimensión ecológica: se prohíben los vasos de plástico y se invita a los caminantes a llevar sus propias botellas de agua. Los participantes también podrán participar en una acción cívica de limpieza, recogiendo basura a lo largo del recorrido si así lo desean.

Al final de la marcha, se instalará una zona de restauración en el centro del pabellón deportivo, con diversas actividades, entre ellas conciertos y una colmena educativa.

Se ofrecerá un desayuno a todos los participantes y se instalarán 2 puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido. La ASPTT Metz Omnisports invita a todos los participantes interesados a inscribirse previamente en su página web (4 euros por persona), pero recuerda que también es posible inscribirse el mismo día.

Jedes Jahr bietet die ASPTT Metz Omnisports in Partnerschaft mit der Stadt Metz einen Volksmarsch an, der das Metzer Kulturerbe in den Vordergrund stellt. Ausgabe bietet die Cuculotinne drei verschiedene Strecken von 5, 10 oder 15 Kilometern an, die am Sportkomplex Hauts Peupliers beginnen.

Im zweiten Jahr in Folge hat die Wanderung einen ökologischen Aspekt: Plastikbecher sind ab sofort verboten und die Wanderer werden aufgefordert, ihre eigene Trinkflasche mitzubringen. Eine Bürgerreinigungsaktion mit Müllsammeln auf der Strecke wird für die Teilnehmer, die dies wünschen, ebenfalls möglich sein.

Am Ende der Wanderung wird im Sportzentrum ein Verpflegungsbereich eingerichtet, in dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden: Konzerte, ein pädagogischer Bienenstock usw.

Das Frühstück wird allen Teilnehmern angeboten und entlang der Strecke werden zwei Verpflegungsstellen eingerichtet. Die ASPTT Metz Omnisports lädt alle interessierten Teilnehmer ein, sich vorab auf ihrer Website anzumelden (4 Euro pro Person), weist aber darauf hin, dass eine Anmeldung am selben Tag ebenfalls möglich ist.

Mise à jour le 2023-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ