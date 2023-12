Monty Picon et TINP à Vire Normandie 1 Rue des Halles Vire Normandie, 23 février 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:00:00

fin : 2024-02-23

Monty Picon : Un combo rythmique résolument rock, une lourde section cuivre aux allures de péplum, et un banjo aux arômes de western. Tel est l’arsenal qui, depuis dix-sept ans, vadrouille sans relâche de Brest à Berlin, en passant par Bayonne et Bruxelles…

De l’âme, du coeur, de l’électricité, des guitares, des cuivres et du piston. De l’ivresse et de la transpiration. Une chose est sûre, ces enfants terribles ont toujours le diable au corps.

TINP (This Is Not Punk) : Nouveau projet d’Audrey Henry. Un live vous transportant de l’underground berlinois aux clubs londoniens. Sa voix danse en parfaite symbiose avec des rythmes allant de 130 à 180 bpm, créant une fusion unique entre live techno et concert … punk ?!.

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



