Nach à la Halle Michel Drucket à Vire Normandie 1 Rue des Halles Vire Normandie, 10 février 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Autrice-compositrice-interprète, seule en scène, accompagnée de son piano à queue qui désormais ne la quitte plus, Nach (Anna Chedid) s’entoure de plusieurs synthétiseurs pour retransmettre une nouvelle esthétique sonore. Une orchestration de morceaux plus modernes et rythmés.

Dans son nouvel album, Peau Neuve, né sous le signe de la renaissance et de l’émancipation, Nach invite le public à un voyage intime et universel servi par une scénographie empreinte d’Orient, d’épure et de sensualité..

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



