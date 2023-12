Les Restos du Cœur à Vire Normandie 1 Rue des Halles Vire Normandie, 28 janvier 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

L’association Virées Music’Halle et La Halle Michel Drucker organisent leur concert annuel de soutien aux Restos du cœur avec des groupes de styles variés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Le public est invité à apporter des denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront collectés par les bénévoles à l’entrée du spectacle..

L’association Virées Music’Halle et La Halle Michel Drucker organisent leur concert annuel de soutien aux Restos du cœur avec des groupes de styles variés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Le public est invité à apporter des denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront collectés par les bénévoles à l’entrée du spectacle.

L’association Virées Music’Halle et La Halle Michel Drucker organisent leur concert annuel de soutien aux Restos du cœur avec des groupes de styles variés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Le public est invité à apporter des denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront collectés par les bénévoles à l’entrée du spectacle.

.

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie