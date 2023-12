Les Manuscrits du Mont-Saint-Michel à Vire Normandie. 1 Rue des Halles Vire Normandie Catégories d’Évènement: Calvados

1 Rue des Halles Vire Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 19:30:00

fin : 2024-01-24 Par Cécilia Bernier, ouvrière enlumineur. Cette conférence permettra de découvrir ce qu’est l’enluminure, ses différents styles par périodes artistiques, l’histoire du grand scriptorium de Normandie au Mont-Saint-Michel, le Scriptorial d’Avranches où l’on peut voir actuellement les manuscrits du Mont. Seront également abordés les aspects du métier d’enlumineur aujourd’hui..

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

