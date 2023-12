Visite guidée de Lorris 1 Rue des Halles Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de la capitale de la forêt d’Orléans. À travers les rues et les monuments de Lorris, vous retracerez l’histoire de cette ville à l’identité marquée par les rois de France et la seconde Guerre Mondiale, sur réservation. Rendez-vous au bureau d’information touristique de Lorris. 2.5 EUR.

