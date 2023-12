Gau Beltza – Bal des Sorcières 1, rue des Halles Hendaye, 4 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Saviez-vous que certaines villes du Pays Basque célébraient une nuit similaire à celle d’Halloween ?

A l’époque, on vidait des navets et courges, on leur donnait un visage, on leur mettait une petite bougie et on les plaçait sur les bords des chemins pour effrayer les voisins et montrer la voie aux âmes des morts.

On l’appelait « Gau Beltza » ou « Arimen Gaua ».

Enfants accompagnés des parents..

Did you know that some towns in the Basque Country celebrate a night similar to Halloween?

In those days, turnips and gourds were gutted, given a face and a small candle, and placed on roadsides to frighten neighbors and show the way to the souls of the dead.

It was called « Gau Beltza » or « Arimen Gaua ».

Children accompanied by their parents.

¿Sabía que algunos pueblos del País Vasco celebran una noche parecida a Halloween?

En aquella época, se destripaban los nabos y las calabazas, se les ponía una cara, una pequeña vela y se colocaban a un lado de la carretera para asustar a los vecinos y mostrar el camino a las almas de los difuntos.

Se llamaba « Gau Beltza » o « Arimen Gaua ».

Niños acompañados de sus padres.

Wussten Sie, dass einige Städte im Baskenland eine ähnliche Nacht wie Halloween feiern?

Damals wurden Rüben und Kürbisse ausgehöhlt, ihnen ein Gesicht gegeben, eine kleine Kerze aufgestellt und an den Wegrändern platziert, um die Nachbarn zu erschrecken und den Seelen der Toten den Weg zu weisen.

Man nannte sie « Gau Beltza » oder « Arimen Gaua ».

Kinder in Begleitung der Eltern.

