Rendez-vous des arts visuels 1, rue des Halles Hendaye, 4 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Le Service Culturel et le Service Évènementiel & Festivités s’unissent dans l’organisation de cette 3ème édition.

Une trentaine d’artistes professionnel.le.s (mêlant peinture, sculpture, photographie, etc.) seront sélectionné.e.s..

2024-04-05 fin : 2024-04-07 . .

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Service Culturel and the Service Évènementiel & Festivités have joined forces to organize this 3rd edition.

Some thirty professional artists (painting, sculpture, photography, etc.) will be selected.

La Concejalía de Cultura y la Concejalía de Eventos y Fiestas se unen para organizar esta 3ª edición.

Se seleccionará a una treintena de artistas profesionales (entre pintores, escultores y fotógrafos).

Die Kulturabteilung und die Abteilung für Events und Festlichkeiten organisieren gemeinsam diese dritte Ausgabe.

Es werden etwa 30 professionelle Künstler (aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie usw.) ausgewählt.

Mise à jour le 2023-11-30 par Hendaye Tourisme & Commerce