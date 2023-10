Spectacle du clown – « Gelara! » 1, rue des Halles Hendaye, 23 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

En langue basque.

La cloche a sonné et il est temps d’aller en classe, mais pas de professeur, qui est malade !

Pontx va le remplacer…

Un spectacle qui mêle humour, magie, chant, rire et surprises..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In Basque.

The bell has rung and it’s time to go to class, but no teacher, who’s ill!

Pontx will replace him…

A show that combines humor, magic, song, laughter and surprises.

En euskera.

Ha sonado el timbre y es hora de ir a clase, pero no hay profesor, ¡que está enfermo!

Pontx va a sustituirle…

Un espectáculo que combina humor, magia, canciones, risas y sorpresas.

In baskischer Sprache.

Die Glocke hat geläutet und es ist Zeit, in die Klasse zu gehen, aber kein Lehrer, der ist krank!

Pontx wird ihn ersetzen …

Eine Aufführung, die Humor, Zauberei, Gesang, Lachen und Überraschungen miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-10-05 par Hendaye Tourisme & Commerce