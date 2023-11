Lecture théâtralisée « Les Grands Criminels de l’Histoire » 1, rue des Halles Hendaye, 29 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

L’association AGORA a sélectionné de nombreux serial killers qui ont sévi en France et dans le Monde, retracé leur parcours criminel et leur mode opératoire dans une lecture théâtralisée, accompagnée de son, de musique, d’images et de vidéos..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The AGORA association has selected a number of serial killers who have struck out in France and around the world, tracing their criminal career and modus operandi in a theatrical reading, accompanied by sound, music, images and videos.

La asociación AGORA ha seleccionado una serie de asesinos en serie que han actuado en Francia y en todo el mundo, recorriendo su carrera criminal y su modus operandi en una lectura dramatizada, acompañada de sonido, música, imágenes y vídeos.

Der Verein AGORA hat zahlreiche Serienmörder ausgewählt, die in Frankreich und weltweit ihr Unwesen getrieben haben, und ihren kriminellen Werdegang und ihre Vorgehensweise in einer szenischen Lesung mit Ton, Musik, Bildern und Videos nachgezeichnet.

