Mai du Théâtre – Une chaussure dans le bocal 1, rue des Halles, 27 mai 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Par la compagnie Enre Les Gouttes.

Durée : 45 minutes.

Les crapauds croissent dans la cordonnerie, poissonnerie et blanchisserie du marais ! L’hôtesse semble avoir oublié le bruit du monde.

Mais aujourd’hui le téléphone sonne, les affaires reprennent, et voilà que deux histoires s’immiscent, Les souliers rouges et La petite sirène d’Hans Christian Andersen, parce qu’il est question de pieds qu’on aimerait bien sortir de la vase.

Un aquarium, des chaussons de danse, une poupée qui parle et une conteuse loufoque pour un spectacle cocasse et tendre..

1, rue des Halles Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the company Enre Les Gouttes.

Duration: 45 minutes.

Por la compañía Enre Les Gouttes.

Duración: 45 minutos.

¡Los calabazos crecen en la zapatería, pescadería y lavandería del pantano! La anfitriona parece haber olvidado el ruido del mundo.

Pero hoy suena el teléfono, los negocios se reanudan, y he aquí que dos historias se inmiscuyen, Los zapatos rojos y La pequeña sirena de Hans Christian Andersen, porque se trata de pies que nos gustaría sacar del jarrón.

Un acuario, pantuflas de baile, una muñeca que habla y una lujuriosa loca para un espectáculo cassis y tierno.

Von der Kompanie Enre Les Gouttes.

Dauer: 45 Minuten.

In der Schusterei, Fischfabrik und Wäscherei des Sumpfes wachsen Kröten! Die Gastgeberin scheint den Lärm der Welt vergessen zu haben.

Aber heute klingelt das Telefon, die Geschäfte laufen wieder und es mischen sich zwei Geschichten ein: Die roten Schuhe und Hans Christian Andersens Die kleine Meerjungfrau, denn es geht um Füße, die man gerne aus dem Schlamm ziehen würde.

Ein Aquarium, Ballettschuhe, eine sprechende Puppe und eine schrullige Erzählerin sorgen für ein komisches und zärtliches Schauspiel.

