Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer la diffusion du ballet « Le Songe d’une nuit d’été », lors d’une soirée exceptionnelle.

S’aidant d’une fleur magique, le lutin Puck sème la confusion au sein de couples mortels et divins. Entre le jour et la nuit, d’un palais athénien à une forêt magique peuplée d’un bestiaire fantastique, s’ensuivent moultes aventures et mésaventures romantiques. Au réveil, les amoureux ne se souviennent que d’un rêve…

D’après William Shakespeare,

Chorégraphie de Georges Balanchine,

Musique de Felix Mendelssohn-Bartholdy

Costumes et décors de Christian Lacroix.

Avec les étoiles, premiers danseurs, et le corps de ballet de l’Opéra de Paris

Mêlant l’univers des fées à celui des hommes, plongez dans un spectacle féérique et magique à l’approche de Noël, au sein de la Micro-Folie de Montivilliers.

Vendredi 15 décembre à 20h

Durée 2h avec entracte

Salle La Minot’ – gratuit – sur réservation

Informations et réservations : 02.35.30.96.66..

1 Rue des Grainetiers Salle Minot’

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



As part of its partnership with Micro-Folie, the Opéra national de Paris is pleased to offer an exceptional evening performance of the ballet « A Midsummer Night?s Dream ».

With the help of a magic flower, the imp Puck sows confusion between mortal and divine couples. Between day and night, from an Athenian palace to a magical forest populated by a fantastic bestiary, a host of romantic adventures and misadventures ensue. When the lovers wake up, all they can remember is a dream?

Based on William Shakespeare,

Choreography by Georges Balanchine,

Music by Felix Mendelssohn-Bartholdy

Costumes and sets by Christian Lacroix.

With the stars, principal dancers and corps de ballet of the Paris Opera

Blending the world of fairies with that of men, immerse yourself in a magical, fairytale spectacle in the run-up to Christmas, at the Montivilliers Micro-Folie.

Friday, December 15 at 8pm

Duration 2h with intermission

Salle La Minot? ? free ? booking required

Information and reservations: 02.35.30.96.66.

En el marco de su colaboración con Micro-Folie, la Ópera Nacional de París se complace en presentar una velada especial del ballet « Sueño de una noche de verano ».

Con la ayuda de una flor mágica, el diablillo Puck provoca la confusión entre las parejas mortales y divinas. Entre el día y la noche, desde un palacio ateniense hasta un bosque mágico poblado por un bestiario fantástico, se suceden un sinfín de aventuras y desventuras románticas. Cuando los amantes despiertan, lo único que recuerdan es un sueño..

Basada en William Shakespeare,

Coreografía de Georges Balanchine,

Música de Felix Mendelssohn-Bartholdy

Vestuario y decorados de Christian Lacroix.

Con las estrellas, bailarines principales y cuerpo de baile de la Ópera de París

Combinando el mundo de las hadas con el de los hombres, sumérjase en un espectáculo mágico, de cuento de hadas, en vísperas de la Navidad, en la Micro-Folie de Montivilliers.

Viernes 15 de diciembre a las 20:00 h

Duración 2h con intermedio

Sala La Minot ? gratuito ? reserva obligatoria

Información y reservas: 02.35.30.96.66.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Micro-Folie freut sich die Opéra national de Paris, das Ballett « Ein Sommernachtstraum » an einem außergewöhnlichen Abend zu zeigen.

Mit Hilfe einer magischen Blume stiftet der Kobold Puck Verwirrung unter den sterblichen und göttlichen Paaren. Zwischen Tag und Nacht, zwischen einem Athener Palast und einem magischen Wald mit einem fantastischen Bestiarium, kommt es zu zahlreichen romantischen Abenteuern und Missgeschicken. Wenn die Liebenden aufwachen, können sie sich nur an einen Traum erinnern?

Nach William Shakespeare,

Choreografie von Georges Balanchine,

Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy

Kostüme und Bühnenbild von Christian Lacroix.

Mit den Sternen, ersten Tänzern und dem Corps de ballet der Opéra de Paris

Vermischen Sie die Welt der Feen mit der Welt der Menschen und tauchen Sie ein in eine märchenhafte und magische Vorstellung zur Vorweihnachtszeit in der Micro-Folie in Montivilliers.

Freitag, 15. Dezember um 20 Uhr

Dauer 2 Stunden mit Pause

Saal La Minot ? kostenlos ? mit Reservierung

Informationen und Reservierungen: 02.35.30.96.66.

