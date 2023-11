Conférence : « La Vie Quotidienne Des Vikings » 1 Rue des Grainetiers Montivilliers, 23 novembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

Découvrez les traditions et mode de vie des hommes et femmes des pays nordiques hérités de leurs lointains ancêtres et dont de nombreux aspects restent vivaces encore de nos jours. Leur artisanat, leur habitat mais également leurs valeurs humaines et leur sens du collectif seront au menu de cette rencontre animé par un passionné.

Par Gérard Baron ancien professeur de travaux manuels et éducatifs

Conférence organisée en partenariat avec Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain

Billetterie le soir-même auprès de l’association MHAD. Renseignements: asso.mhad@laposte.net

Jeudi 23 novembre à 18h15..

2023-11-23 18:15:00 fin : 2023-11-23 . .

1 Rue des Grainetiers Salle La MINOT/ Maison de l’enfance et de la famille

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



Discover the traditions and lifestyles of the men and women of the Nordic countries, inherited from their distant ancestors and still alive in many ways today. Their crafts, their habitat, but also their human values and their sense of community will be on the menu of this meeting hosted by an enthusiast.

By Gérard Baron, former arts and crafts teacher

Conference organized in partnership with Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain

Tickets available on the evening of the event from the MHAD association. Information: asso.mhad@laposte.net

Thursday, November 23 at 6:15pm.

Descubra las tradiciones y el modo de vida de los hombres y mujeres de los países nórdicos, heredados de sus lejanos antepasados y aún vivos en muchos aspectos en la actualidad. Su artesanía, su hábitat, pero también sus valores humanos y su sentido de la comunidad estarán en el menú de este encuentro animado por un entusiasta.

Por Gérard Baron, antiguo profesor de artesanía y educación

Conferencia organizada en colaboración con Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain

Entradas disponibles por la tarde en la asociación MHAD. Información: asso.mhad@laposte.net

Jueves 23 de noviembre a las 18.15 h.

Entdecken Sie die Traditionen und Lebensweisen der Männer und Frauen in den nordischen Ländern, die sie von ihren fernen Vorfahren geerbt haben und von denen viele Aspekte auch heute noch lebendig sind. Diese Veranstaltung wird von einem leidenschaftlichen Nordmann geleitet.

Von Gérard Baron, ehemaliger Lehrer für Handarbeit und Bildung

Konferenz in Partnerschaft mit Montivilliers, Gestern, Heute, Morgen organisiert

Eintrittskarten können am selben Abend bei der Vereinigung MHAD erworben werden. Weitere Informationen: asso.mhad@laposte.net

Donnerstag, 23. November, 18.15 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche