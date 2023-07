Patrick Pleutin 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement, 30 juin 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Patrick Pleutin peint principalement à partir de performances réalisées in situ. Il s’attache à mettre en relation sa pratique picturale avec d’autres disciplines comme ici pour Les Cuisines Africaines et Marseillaises..

2023-06-30 fin : 2023-09-09 . .

1 rue des Frégates Médiathèque Salim-Hatubou

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Patrick Pleutin mainly paints from in situ performances. He endeavors to relate his pictorial practice to other disciplines, as in this case for Les Cuisines Africaines et Marseillaises.

Patrick Pleutin pinta principalmente a partir de performances site-specific. Le gusta combinar su práctica pictórica con otras disciplinas, como en este caso para Les Cuisines Africaines et Marseillaises.

Patrick Pleutin malt hauptsächlich auf der Grundlage von Performances, die er in situ durchführt. Er bemüht sich, seine malerische Praxis mit anderen Disziplinen in Verbindung zu bringen, wie hier bei Les Cuisines Africaines et Marseillaises.

