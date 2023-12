PIEDRA LUNA 1 rue des forges Sillars Catégories d’Évènement: Sillars

Vienne PIEDRA LUNA 1 rue des forges Sillars, 24 février 2024 20:30, Sillars. Sillars,Vienne Chansons Franco-hispanophones.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 22:00:00. .

1 rue des forges La Forge d’Adrien

Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Franco-Hispanic songs Canciones franco-hispanas Französisch-spanischsprachige Lieder Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Sillars, Vienne Autres Code postal 86320 Lieu 1 rue des forges Adresse 1 rue des forges La Forge d'Adrien Ville Sillars Departement Vienne Lieu Ville 1 rue des forges Sillars Latitude 46.418594 Longitude 0.768824 latitude longitude 46.418594;0.768824

1 rue des forges Sillars Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sillars/