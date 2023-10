Halloween dans les Troglos de Belvès 1 Rue des Fillols Pays de Belvès, 21 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Durant les vacances scolaires : du 21 octobre au 5 novembre à 16h30

Animation spéciale Halloween pour les familles. Descendez dans les entrailles de Belvès et partez à la découverte des Troglos de Belvès à travers une chasse au trésor pour tenter de délivrer les âmes des oubliés..

2023-10-21 fin : 2023-11-05

1 Rue des Fillols

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During school vacations: October 21 to November 5 at 4:30pm

Special Halloween entertainment for families. Descend into the bowels of Belvès and discover the Troglos of Belvès through a treasure hunt to try and deliver the souls of the forgotten.

Durante las vacaciones escolares: del 21 de octubre al 5 de noviembre a las 16.30 h

Actividades especiales de Halloween para familias. Descienda a las entrañas de Belvès y emprenda una búsqueda del tesoro para descubrir los Troglos de Belvès e intentar entregar las almas de los olvidados.

Während der Schulferien: 21. Oktober bis 5. November um 16:30 Uhr

Spezielle Halloween-Animation für Familien. Steigen Sie in die Eingeweide von Belvès hinab und entdecken Sie die Troglos von Belvès auf einer Schatzsuche, bei der Sie versuchen, die Seelen der Vergessenen zu erlösen.

