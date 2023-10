Halloween dans les Troglos de Belvès 1 Rue des Fillols Pays de Belvès, 21 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

C’est une première !!

Tout au long des vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre 2023, venez, en équipe, frissonner dans les souterrains de Belvès…

Les âmes perdues des troglodytes errent dans ces grottes et ont besoin d’être libérées, pour vous donner accès au trésor.

Saurez-vous résoudre.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

1 Rue des Fillols

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This is a first!

Throughout the school vacations from October 21st to November 5th 2023, come and thrill to the underground world of Belvès… as a team.

The lost souls of troglodytes roam these caves and need to be freed, to give you access to the treasure.

Can you solve

Es la primera vez

Durante las vacaciones escolares del 21 de octubre al 5 de noviembre de 2023, ven a emocionarte al mundo subterráneo de Belvès en equipo…

Las almas perdidas de los trogloditas vagan por estas cuevas y necesitan ser liberadas, para daros acceso al tesoro.

¿Serás capaz de resolver

Das ist eine Premiere!!!

Während der gesamten Schulferien vom 21. Oktober bis zum 5. November 2023 können Sie als Team in den unterirdischen Gängen von Belvès erschauern…

Die verlorenen Seelen der Troglodyten irren in diesen Höhlen umher und müssen befreit werden, damit ihr Zugang zum Schatz erhaltet.

Können Sie die Aufgabe lösen

Mise à jour le 2023-10-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne