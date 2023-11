Quand vient l’hiver 1 rue des écoles Valaurie Catégories d’Évènement: Drôme

Valaurie Quand vient l’hiver 1 rue des écoles Valaurie, 10 décembre 2023, Valaurie. Valaurie,Drôme Elsa Bishop, artiste aérienne et marionnettiste.

Compagnie Circlips.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

1 rue des écoles Maison de la Tour

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Elsa Bishop, aerial artist and puppeteer.

Circlips Company Elsa Bishop, artista aérea y titiritera.

Compañía Circlips Elsa Bishop, Luftartistin und Puppenspielerin.

