Cet évènement est passé « Donne gravats contre bons soins » exposition d’Amandine Capion 1 rue des écoles Valaurie Catégories d’Évènement: Drôme

Valaurie « Donne gravats contre bons soins » exposition d’Amandine Capion 1 rue des écoles Valaurie, 11 novembre 2023, Valaurie. Valaurie,Drôme Galeries Nomades 2023

Un projet de l’Institut d’Art contemporain de Villeurbanne..

2023-11-11 fin : 2023-01-21 . .

1 rue des écoles Maison de la tour

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Galeries Nomades 2023

A project by the Institut d?Art contemporain de Villeurbanne. Galerías Nómadas 2023

Un proyecto del Instituto de Arte Contemporáneo de Villeurbanne. Nomadische Galerien 2023

Ein Projekt des Institut d’Art contemporain de Villeurbanne. Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valaurie Autres Lieu 1 rue des écoles Adresse 1 rue des écoles Maison de la tour Ville Valaurie Departement Drôme Lieu Ville 1 rue des écoles Valaurie latitude longitude 44.421831;4.813343

1 rue des écoles Valaurie Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valaurie/