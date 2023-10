« L’agriculture comme écriture » exposition de Nina Ferrer-Gleize proposé par rn7 1 rue des écoles Valaurie, 7 octobre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

L’artiste Nina Ferrer-Gleize mène un travail de recherche et de création au sein de l’exploitation agricole familiale..

2023-10-07 fin : 2023-11-05 . .

1 rue des écoles Maison de la Tour – Espace d’Art

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Artist Nina Ferrer-Gleize conducts research and creative work on the family farm.

La artista Nina Ferrer-Gleize investiga y crea en la granja familiar.

Die Künstlerin Nina Ferrer-Gleize betreibt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie Forschung und Kreation.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes