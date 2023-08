Exposition de Gretel Weyer » Tradition et détournement « . Sortie de Résidence au Cube 1 rue des écoles Valaurie, 2 septembre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

Le travail de Gretel Weyer prend naissance dans les archives de la Maison Revol. Dans ces archives, l’artiste a trouvé des formes sur lesquelles elle s’est appuyée afin de les réinventer, les prolonger et les détourner..

2023-09-02 fin : 2023-10-01 . .

1 rue des écoles Maison de la Tour – Espace d’Art

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gretel Weyer?s work originated in the Maison Revol archives. In these archives, the artist found forms which she used to reinvent, extend and divert.

La obra de Gretel Weyer tiene su origen en los archivos de la Maison Revol. En estos archivos, la artista encontró formas que utilizó para reinventar, ampliar y desviar.

Die Arbeit von Gretel Weyer hat ihren Ursprung in den Archiven des Hauses Revol. In diesem Archiv hat die Künstlerin Formen gefunden, auf die sie sich stützt, um sie neu zu erfinden, zu verlängern und zu verfremden.

Mise à jour le 2023-08-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes