Rencontre artistique avec l'association « Là-Bas »
2 décembre 2023, Ogeu-les-Bains.

L’association « Là-Bas » organise une rencontre artistique pour les artistes et créatifs en tout genre : danse, arts du cirque, littérature, musique, poésie, bande dessinée, photo, dessin, mosaïque, théâtre, sculpture, etc.

Rencontrez des artistes amateurs ou confirmés le temps d’une journée pour faire connaissance et essayer de créer des contenus qui seront ensuite proposés au public..

The « Là-Bas » association is organizing an artistic gathering for artists and creative people of all kinds: dance, circus arts, literature, music, poetry, comics, photography, drawing, mosaics, theater, sculpture and more.

Meet amateur and established artists for a day to get to know each other and try your hand at creating content that will then be offered to the public.

La asociación « Là-Bas » organiza un encuentro artístico para artistas y creadores de todo tipo: danza, artes circenses, literatura, música, poesía, cómic, fotografía, dibujo, mosaico, teatro, escultura, etc.

Reúnase durante un día con artistas aficionados o consagrados para conocerse y probar a crear contenidos que luego se ofrecerán al público.

Der Verein « Là-Bas » organisiert ein künstlerisches Treffen für Künstler und Kreative aller Art: Tanz, Zirkuskunst, Literatur, Musik, Poesie, Comics, Fotos, Zeichnungen, Mosaik, Theater, Bildhauerei usw.

Treffen Sie einen Tag lang Amateurkünstler oder etablierte Künstler, um sich kennenzulernen und zu versuchen, Inhalte zu schaffen, die dann der Öffentlichkeit angeboten werden.

