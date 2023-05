Soirée restauration et spectacle 1 Rue des Écoles, 27 mai 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association Les Poutres propose à :

18h30 : un « Apéro & Restauration » proposé avec la Confédération Paysanne du Béarn

20h30 : un spectacle en solo par Olivier de Robert, « Cathares, le destin inachevé ». Au XIIIème siècle, le Midi fut ravagé par une guerre terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des hérétiques cathares. Pour revenir sur cette page d’histoire, des origines à l’Inquisition en passant par la Croisade, Olivier de Robert propose une véritable voyage dans le temps, où les spectateurs deviennent tour à tour des paysans, moines, soldats ou proscrites.

Spectacle à partir de 12 ans.

En cas de pluie, repli dans le hall de l’école.

Sur réservation..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 22:30:00. EUR.

1 Rue des Écoles Ecole

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Les Poutres proposes at :

6:30 pm: an « Aperitif & Catering » proposed with the Confédération Paysanne du Béarn

8:30 pm : a solo show by Olivier de Robert, « Cathares, le destin inachevé ». In the 13th century, the South of France was ravaged by a terrible war, intended to bring to heel the Count of Toulouse, defender of the Cathar heretics. To go back over this page of history, from the origins to the Inquisition through the Crusade, Olivier de Robert proposes a real journey through time, where the spectators become in turn peasants, monks, soldiers or outcasts.

Show from 12 years old.

In case of rain, the show will be held in the school hall.

On reservation.

La asociación Les Poutres propone a las :

18.30 h: un « Aperitivo & Catering » propuesto con la Confédération Paysanne du Béarn

20.30 h: un espectáculo individual de Olivier de Robert, « Cathares, le destin inachevé ». En el siglo XIII, el sur de Francia fue asolado por una terrible guerra, destinada a doblegar al conde de Toulouse, defensor de los herejes cátaros. Para revisitar esta página de la historia, desde sus orígenes hasta la Inquisición, pasando por la Cruzada, Olivier de Robert propone un auténtico viaje en el tiempo, donde los espectadores se convierten a su vez en campesinos, monjes, soldados o proscritos.

Espectáculo a partir de 12 años.

En caso de lluvia, la representación tendrá lugar en el vestíbulo de la escuela.

Sólo con reserva previa.

Der Verein Les Poutres bietet um :

18.30 Uhr: einen « Apéro & Restauration », der zusammen mit der Confédération Paysanne du Béarn angeboten wird

20.30 Uhr: eine Solovorstellung von Olivier de Robert, « Cathares, le destin inachevé » (Katharer, das unvollendete Schicksal). Im 13. Jahrhundert wurde der Midi von einem schrecklichen Krieg heimgesucht, der den Grafen von Toulouse, den Verteidiger der katharischen Ketzer, in die Schranken weisen sollte. Um dieses Kapitel der Geschichte von den Ursprüngen über den Kreuzzug bis hin zur Inquisition Revue passieren zu lassen, schlägt Olivier de Robert eine wahre Zeitreise vor, bei der die Zuschauer abwechselnd zu Bauern, Mönchen, Soldaten oder Geächteten werden.

Die Aufführung ist ab 12 Jahren.

Bei Regen Ausweichmöglichkeit in der Halle der Schule.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn