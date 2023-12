Marché de Noël 1 rue des Ecoles Neuvy, 4 décembre 2023, Neuvy.

Neuvy,Allier

Vous aurez des étoiles dans les yeux avec ce marché de Noël qui vous fera découvrir 50 exposants, et où vous pourrez profiter de nombreuses animations ainsi que d’une buvette sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

1 rue des Ecoles Salle des Sports

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



You’ll have stars in your eyes with this Christmas market featuring 50 exhibitors, plenty of entertainment and a refreshment bar on site.

Este mercado navideño le hará brillar con luz propia, con 50 expositores, un montón de entretenimiento y un bar de refrescos in situ.

Sie werden Sterne in den Augen haben bei diesem Weihnachtsmarkt, auf dem Sie 50 Aussteller entdecken können und auf dem es zahlreiche Animationen sowie einen Imbiss vor Ort gibt.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région