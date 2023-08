Lectures de Noël 1 rue des écoles La Crèche, 16 décembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Le 25 décembre approche.

Les bibliothécaires vous proposent d’écouter leurs histoires pour entrer dans la magie de Noël.

A partir de 3 ans

Sur inscription.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1 rue des écoles Médiathèque

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



December 25 is approaching.

The librarians invite you to listen to their stories and enter into the magic of Christmas.

Ages 3 and up

Registration required

Se acerca el 25 de diciembre.

Nuestros bibliotecarios estarán encantados de compartir sus historias navideñas con usted.

A partir de 3 años

Inscripción obligatoria

Der 25. Dezember rückt näher.

Die Bibliothekarinnen laden Sie ein, ihren Geschichten zu lauschen, um in den Zauber der Weihnacht einzutauchen.

Ab 3 Jahren

Nach Anmeldung

