Atelier Dans le bon sens 1 Rue des Écoles La Crèche, 2 novembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

2023 marque la 3ème édition du programme d’animations.

Il a pour objectif de valoriser nos collections en éditions adaptées (braille, gros caractères, livres audio, écrits faciles à lire et à comprendre…). Cette année, les sens seront mis à l’honneur.

Venez tester vos sens dans cet atelier et comprendre leur importance dans l’appréciation des saveurs des aliments.

A partir de 6 ans

Sur inscription.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:30:00. EUR.

1 Rue des Écoles Médiathèque

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



2023 marks the 3rd edition of this program.

Its aim is to promote our collections in adapted editions (Braille, large print, audio books, easy-to-read and easy-to-understand texts, etc.). This year, the senses will be in the spotlight.

Come and test your senses in this workshop and understand their importance in appreciating the flavors of food.

Ages 6 and up

Registration required

2023 marca la 3ª edición del programa de actos.

Su objetivo es promover nuestras colecciones en ediciones adaptadas (braille, letra grande, audiolibros, textos de fácil lectura y comprensión, etc.). Este año, los sentidos serán los protagonistas.

Venga a poner a prueba sus sentidos en este taller y comprenda su importancia a la hora de apreciar los sabores de los alimentos.

A partir de 6 años

Inscripción obligatoria

2023 findet die dritte Ausgabe des Animationsprogramms statt.

Ziel des Programms ist es, unsere Sammlungen in adaptierten Ausgaben (Braille, Großdruck, Hörbücher, leicht lesbare und verständliche Schriften usw.) aufzuwerten. In diesem Jahr stehen die Sinne im Mittelpunkt.

Testen Sie in diesem Workshop Ihre Sinne und erfahren Sie, wie wichtig sie für die Beurteilung des Geschmacks von Lebensmitteln sind.

Ab 6 Jahren

Nach Anmeldung

