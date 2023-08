Après-midi déguisé 1 Rue des Écoles La Crèche, 31 octobre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Venez fêter Halloween avec votre plus beau costume et remportez des bonbons.

Tout public

Accès libre.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

1 Rue des Écoles Médiathèque

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween in your best costume and win sweets.

Open to all

Free access

Ven a celebrar Halloween con tu mejor disfraz y gana unos caramelos.

Abierto a todos

Acceso gratuito

Feiern Sie Halloween in Ihrem schönsten Kostüm und gewinnen Sie Süßigkeiten.

Für alle Altersgruppen

Freier Zugang

