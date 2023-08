Jeux Harry Potter 1 Rue des Écoles La Crèche, 21 octobre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Un air de magie souffle sur les médiathèques pendant les vacances de la Toussaint à l’occasion du 25ème anniversaire

du plus célèbre des jeunes sorciers.

Venez tester vos connaissances sur l’univers de la célèbre saga et vous amuser à la médiathèque.

À partir de 8 ans

Accès libre.

2023-10-21 fin : 2023-11-04 . .

1 Rue des Écoles Médiathèque

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An air of magic blows over the media libraries during the All Saints? vacations on the occasion of the 25th anniversary

of the most famous young wizard.

Come and test your knowledge of the world of the famous saga and have fun at the media library.

Ages 8 and up

Free access

Un aire de magia recorre las mediatecas durante las vacaciones de otoño con motivo del 25 aniversario

del joven mago más famoso.

Ven a poner a prueba tus conocimientos sobre el mundo de la famosa saga y diviértete en la mediateca.

A partir de 8 años

Acceso gratuito

In den Mediatheken weht während der Allerheiligenferien ein Hauch von Magie anlässlich des 25

geburtstags des berühmtesten aller jungen Zauberer.

Testen Sie Ihr Wissen über die Welt der berühmten Saga und amüsieren Sie sich in der Mediathek.

Ab 8 Jahren

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre