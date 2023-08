Lecture musicale – Un violon qui parle 1 rue des écoles La Crèche, 29 septembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

De la musique aux mots, du verbe à la sonorité des compositions, les deux univers s’accompagnent pour devenir une pièce unique.

Pascale Kalmucki, violoniste et compositrice, et Patrick Kalmucki, parolier et auteur, vous proposent des lectures musicales sur l’homme et sa nature.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du spectacle.

Pour adultes

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

1 rue des écoles Médiathèque La Ronde des mots

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From music to words, from words to the sound of compositions, the two worlds come together to create a unique piece.

Pascale Kalmucki, violinist and composer, and Patrick Kalmucki, lyricist and author, offer musical readings on man and his nature.

A friendly drink will be served after the show.

For adults

Organized by the Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

De la música a las palabras, de las palabras al sonido de las composiciones, los dos mundos se unen para crear una pieza única.

Pascale Kalmucki, violinista y compositora, y Patrick Kalmucki, letrista y autor, te ofrecen lecturas musicales sobre el hombre y su naturaleza.

Después del espectáculo se servirá una copa amistosa.

Para adultos

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Von der Musik zu den Worten, vom Wort zum Klang der Kompositionen, begleiten sich die beiden Welten, um zu einem einzigartigen Stück zu werden.

Pascale Kalmucki, Violinistin und Komponistin, und Patrick Kalmucki, Texter und Autor, bieten Ihnen musikalische Lesungen über den Menschen und seine Natur.

Im Anschluss an die Aufführung wird ein Glas Freundschaft angeboten.

Für Erwachsene

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

