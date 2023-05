Fête Historique du Pays Bassée-Montois 1 rue des Ecoles, 25 juin 2023, Donnemarie-Dontilly.

Donnemarie-Dontilly,Seine-et-Marne

Une 6ème édition sur le thème « Être et renaître », où patrimoine local, arts, artisanat, produits locaux, métiers d’autrefois, nature, arbres et bois seront à l’honneur !.

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 19:00:00. .

1 rue des Ecoles Autres entrées :Rue Jean de Brion et 10 rue Marie Chaubart

Donnemarie-Dontilly 77520 Seine-et-Marne Île-de-France



The theme of the 6th edition is « To be and to be reborn », with local heritage, arts and crafts, local products, traditional trades, nature, trees and wood in the spotlight!

El tema de esta 6ª edición es « Ser y renacer », con el patrimonio local, la artesanía, los productos locales, los oficios tradicionales, la naturaleza, los árboles y la madera como protagonistas

Ausgabe unter dem Motto « Sein und Wiedergeburt », bei der das lokale Kulturerbe, Kunst, Handwerk, lokale Produkte, alte Berufe, Natur, Bäume und Holz im Mittelpunkt stehen werden!

Mise à jour le 2023-05-26 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Morin