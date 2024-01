BIDART EN REVE : VRAI OU FAUX (Rayez la mention inutile) 1 rue des écoles Bidart, jeudi 1 février 2024.

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01

COMPAGNIE LE PHALENE

A partir de 12 ans – Durée 50 minutes

Gratuit dans les limites des places disponibles. Réservation vivement conseillée.

La Compagnie le Phalène, organisatrice du festival de magie nouvelle Magic Wip à la Villette de Paris, vous présentera sa dernière création, petite forme magique et théâtrale autour de la manipulation mentale. Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment ça se fait qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ? Les illusions d’optiques intriguent et amusent tout en les ramenant sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plus troublants et inquiétants…

COMPAGNIE LE PHALENE

A partir de 12 ans – Durée 50 minutes

Gratuit dans les limites des places disponibles. Réservation vivement conseillée.

La Compagnie le Phalène, organisatrice du festival de magie nouvelle Magic Wip à la Villette de Paris, vous présentera sa dernière création, petite forme magique et théâtrale autour de la manipulation mentale. Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment ça se fait qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ? Les illusions d’optiques intriguent et amusent tout en les ramenant sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plus troublants et inquiétants…

.

1 rue des écoles Toki-Toki

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Bidart