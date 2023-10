Le tokilab de Franck 1 Rue des Écoles Bidart, 20 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Impression 3D

Les aliments imprimés en 3D inspirent de plus en plus les scientifiques, mais avant de les voir arriver dans nos assiettes, il peut se passer pas mal de temps ! en Attendant, si on imprimait nos emporte-pièces pour biscuits ? pratique, non ?

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3D printing

3D-printed food is inspiring more and more scientists, but it may be a long time before we see it on our plates! In the meantime, why not print our own cookie cutters? practical, isn’t it?

Reservations on the Toki-Toki library website

Impresión 3D

Los alimentos impresos en 3D inspiran cada vez más a los científicos, pero puede que pase algún tiempo antes de que los veamos en nuestros platos. Mientras tanto, ¿por qué no imprimir nuestros propios cortadores de galletas?

Reserva en la web de la biblioteca Toki-Toki

3D-Druck

Lebensmittel aus dem 3D-Drucker inspirieren immer mehr Wissenschaftler, aber bis sie auf unseren Tellern landen, kann noch viel Zeit vergehen! Wie wäre es, wenn wir in der Zwischenzeit unsere Ausstechformen für Kekse ausdrucken? Praktisch, oder?

Reservierung auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

