Contes gourmands de Julie 1 Rue des Écoles Bidart, 16 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Contes gourmands autour du monde murmurés.

Petiteshistoires transmises à la voix par la conteuse Julie Arnaud. Venez écouter des histoires en famille ou entre amis et voyager dans un univers onirique et sensoriel.

Réservations sur le site de la bibliothèque Toki Toki.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 11:15:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whispered gourmet tales from around the world.

Little stories told by the voice of storyteller Julie Arnaud. Come and listen to stories with family and friends, and travel into a dreamlike, sensory universe.

Reservations on the Toki Toki library website

Cuentos gastronómicos de todo el mundo.

Historias cortas contadas por la voz de la narradora Julie Arnaud. Venga a escuchar las historias con su familia o amigos y viaje a un mundo onírico y sensorial.

Reservas en la página web de la biblioteca Toki Toki

Gourmetmärchen rund um die Welt geflüstert.

Kleine Geschichten, die von der Erzählerin Julie Arnaud mit der Stimme weitergegeben werden. Lauschen Sie den Geschichten mit der Familie oder mit Freunden und reisen Sie in eine Traumwelt voller Sinneseindrücke.

Reservierungen auf der Website der Bibliothek Toki Toki

