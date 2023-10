Le Game Cube de Toki 1 Rue des Écoles Bidart, 9 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Après avoir fait les gourmands durant notre thématique sur la nourriture, vous aurez peut-être envie de vous dépenser ? Avec Wario ware : move it, on vous propose de faire du sport en relevant des défis aléatoires tous plus rigolos les uns que les autres vous

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Once you’ve indulged your sweet tooth in our food theme, maybe you’d like to work up a sweat? With Wario ware: move it, we’re offering you the chance to work up a sweat by taking on random challenges, each more fun than the last

Reservations on the Toki-Toki library website

Después de darte un capricho con nuestro juego de comida, ¿te apetece sudar un poco? Con Wario ware: move it, te damos la oportunidad de hacer algo de deporte aceptando una serie de retos aleatorios, cada uno más divertido que el anterior

Reserva en el sitio web de la biblioteca Toki-Toki

Nachdem Sie sich während unseres Themas über das Essen als Feinschmecker betätigt haben, haben Sie vielleicht Lust, sich sportlich zu betätigen? Mit Wario ware: move it schlagen wir Ihnen vor, sich sportlich zu betätigen, indem Sie zufällige Herausforderungen meistern, von denen eine lustiger ist als die andere

Reservierung auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

