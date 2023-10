Desmonimo – Spectacle musical 1 Rue des Écoles Bidart, 9 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres.

Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.

Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Réservation sur le site de la bibliothèque de Bidart.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Desnonimo is a gentle universe where we discover animals, each more colorful than the last.

Animals from Robert Desnos’s chantefables that come to meet us in surprising, sometimes amusing and often poetic ways.

A concert with a wide range of contemporary music aesthetics, accessible from an early age, inviting us to dream, sing… and why not dance!

Reservations on the Bidart library website

Desnonimo es un mundo lleno de dulzura donde descubrimos animales, cada uno más colorido que el anterior.

Animales de las chantefables de Robert Desnos que salen a nuestro encuentro de forma sorprendente, a veces divertida, pero a menudo poética.

Un concierto con una variada estética de música contemporánea, accesible desde una edad temprana, que nos invita a soñar, cantar… ¡y por qué no bailar!

Reserva en la página web de la biblioteca Bidart

Desnonimo ist eine Welt voller Sanftmut, in der wir Tiere entdecken, von denen eines bunter ist als das andere.

Tiere aus den Chantefables von Robert Desnos, die uns auf überraschende, manchmal lustige, aber oft poetische Weise begegnen.

Ein Konzert mit den verschiedensten Ästhetiken der aktuellen Musik, das ab dem jüngsten Alter zugänglich ist und zum Träumen, Singen … und warum nicht auch zum Tanzen einlädt!

Reservierungen auf der Website der Bibliothek von Bidart

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bidart