Du Clic au Déclic avec Franck 1 Rue des Écoles Bidart, 8 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

A la carte

Faites vous même votre menu de questions et de sujets à aborder, le chef Franck vous prépare des recettes imparables pour vous aider !

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 17:00:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A la carte

Create your own menu of questions and topics, and Chef Franck will prepare unbeatable recipes to help you!

Reservations on the Toki-Toki library website

A la carta

Invente su propio menú de preguntas y temas, ¡y el Chef Franck le preparará unas recetas inmejorables para ayudarle!

Reserva en la web de la biblioteca Toki-Toki

A la carte

Stellen Sie sich Ihr Menü aus Fragen und Themen selbst zusammen. Chefkoch Franck bereitet unaufhaltsame Rezepte vor, um Ihnen zu helfen!

Reservierung auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bidart