Rencontre avec Bill François – Autour de son livre Le plus grand menu du monde Fayard 2023 1 Rue des Écoles Bidart, 1 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Nos assiettes ont quelque chose à nous apprendre sur le monde dans lequel nous vivons. Bill François nous propose un voyage qui change notre regard sur la biodiversité qui nous nourrit. Avec humour et poésie, Bill François convie à notre table les espèces insoupçonnées qui peuplent nos plats quotidiens. Des cachalots qui épicent nos légumes à la mouche qui a inventé le fromage, il nous entraîne dans une dégustation naturaliste où les fruits et les champignons nous confient leurs secrets amoureux, la salade devient jardin botanique, et la tarte au citron nous révèle l’origine de la vie sur Terre… Bill François est biophysicien, naturaliste et écrivain. Sous sa plume, croustillantes anecdotes scientifiques et faits historiques inouïs nous font découvrir les faces cachées de la nature.

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki Toki.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Our plates have something to teach us about the world we live in. Bill François takes us on a journey that changes the way we look at the biodiversity that feeds us. With humor and poetry, Bill François brings to our table the unsuspected species that populate our everyday dishes. From the sperm whales that spice up our vegetables to the fly that invented cheese, he takes us on a naturalistic tasting tour in which fruit and mushrooms reveal their amorous secrets, salad becomes a botanical garden, and lemon pie reveals the origin of life on Earth? Bill François is a biophysicist, naturalist and writer. With his crisp scientific anecdotes and unbelievable historical facts, he reveals the hidden facets of nature.

Reservations on the Toki Toki library website

Nuestros platos tienen algo que enseñarnos sobre el mundo en que vivimos. Bill François nos embarca en un viaje que cambia nuestra forma de ver la biodiversidad que nos alimenta. Con humor y poesía, Bill François lleva a nuestra mesa las especies insospechadas que pueblan nuestros platos cotidianos. Desde los cachalotes que condimentan nuestras verduras hasta la mosca que inventó el queso, nos lleva por un recorrido de degustación naturalista en el que frutas y setas nos revelan sus secretos amorosos, la ensalada se convierte en un jardín botánico y la tarta de limón nos desvela el origen de la vida en la Tierra.. Bill François es biofísico, naturalista y escritor. Con sus nítidas anécdotas científicas y sus increíbles hechos históricos, desvela las facetas ocultas de la naturaleza.

Libro en la web de la biblioteca Toki Toki

Unsere Teller können uns etwas über die Welt, in der wir leben, lehren. Bill François lädt uns zu einer Reise ein, die unseren Blick auf die biologische Vielfalt, von der wir uns ernähren, verändert. Mit Humor und Poesie lädt Bill François die ungeahnten Arten, die unsere täglichen Gerichte bevölkern, an unseren Tisch ein. Von den Pottwalen, die unser Gemüse würzen, bis zur Fliege, die den Käse erfunden hat, nimmt er uns mit auf eine naturalistische Verkostung, bei der uns Früchte und Pilze ihre Liebesgeheimnisse verraten, der Salat zum botanischen Garten wird und die Zitronentarte uns den Ursprung des Lebens auf der Erde enthüllt Bill François ist Biophysiker, Naturforscher und Schriftsteller. Mit seinen knackigen wissenschaftlichen Anekdoten und unglaublichen historischen Fakten zeigt er uns die verborgenen Seiten der Natur.

Reservierung auf der Website der Bibliothek Toki Toki

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bidart