LA TRAM dans Biblio Impro – Festival Bidart en Rire 1 Rue des Écoles Bidart, 16 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Le concept de ce spectacle d’improvisation est inédit mais pourtant simple. A partir d’un passage de l’œuvre littéraire fétiche d’un spectateur, les comédiens inventeront la suite de l’histoire en direct. Voue verrez : vos histoires préférées pourront encore vous étonner ! Livre, BD, magazines… Amenez votre extrait favori et laissez la magie opérer ! Ce sera sans filet pour vivre tous ensemble des instants débridés et décalés de haute voltige.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée sur toki-toki.fr ou au 09 51 29 81 22.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00. .

1 Rue des Écoles Bilbiothèque Toki Toki

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The concept of this improvisation show is unprecedented yet simple. Based on a passage from a spectator?s favorite literary work, the actors invent the rest of the story live on stage. You’ll see: your favorite stories can still surprise you! Books, comics, magazines? Bring your favorite excerpt and let the magic happen! It’s a no-holds-barred, high-flying experience for all.

Free admission subject to availability ? Reservations recommended on toki-toki.fr or 09 51 29 81 22

El concepto de este espectáculo de improvisación es original a la par que sencillo. A partir de un pasaje de la obra literaria favorita de un espectador, los actores inventarán en directo el resto de la historia. Ya lo verá: ¡sus historias favoritas aún pueden sorprenderle! ¿Libros, cómics, revistas? Tráete tu fragmento favorito y ¡que surja la magia! No habrá ataduras, así que podremos disfrutar todos juntos de momentos alocados, disparatados y de altos vuelos.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad Se recomienda reservar en toki-toki.fr o en el 09 51 29 81 22

Das Konzept dieser Improvisationsshow ist neu, aber dennoch einfach. Ausgehend von einer Passage aus dem literarischen Lieblingswerk eines Zuschauers erfinden die Schauspieler live die Fortsetzung der Geschichte. Sie werden sehen: Ihre Lieblingsgeschichten können Sie noch überraschen! Buch, Comic, Magazin? Bringen Sie Ihren Lieblingsauszug mit und lassen Sie die Magie wirken! Es wird kein Netz geben, um gemeinsam zügellose und schräge Momente der Hochseilartistik zu erleben.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze ? Reservierung empfohlen auf toki-toki.fr oder unter 09 51 29 81 22

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Bidart