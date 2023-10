Le TokiLab De Franck 1 Rue des Écoles Bidart, 15 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Créons ensemble un petit jeu autour des aliments. Ou quand programming rime avec cuisine!

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s create a little game around food. Or when programming rhymes with cooking!

Reservations on the Toki-Toki library website

Creemos un pequeño juego en torno a la comida. ¡O cuando programar rima con cocinar!

Libro en la web de la biblioteca Toki-Toki

Lass uns gemeinsam ein kleines Spiel rund um Lebensmittel entwickeln. Oder wenn sich Programmieren auf Kochen reimt!

Reservierung auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bidart