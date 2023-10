Du clic au déclic avec Franck 1 Rue des Écoles Bidart, 10 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Comment naviguer sur internet ? qu’est-ce qu’un favori ? est-ce que les cookies sont bons pour nous ? Autant de questions que nous aborderons ensemble dans cet atelier !

Inscriptions sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What is a favorite? Are cookies good for us? These are just some of the questions we’ll be tackling together in this workshop!

Registration on the Toki-Toki library website

¿Qué es un favorito? ¿Las galletas son buenas para nosotros? Éstas son sólo algunas de las preguntas que abordaremos juntos en este taller

Inscripción en la página web de la biblioteca Toki-Toki

Wie surft man im Internet? Was ist ein Favorit? Sind Cookies gut für uns? All dies sind Fragen, die wir in diesem Workshop gemeinsam erörtern werden!

Anmeldungen auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

