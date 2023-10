Tokinema 1 Rue des Ecoles Bidart, 4 novembre 2023, Bidart.

Chaque mois, la bibliothèque vous invite à découvrir en famille ou entre amis, sur grand écran et confortablement installé, un film sans surprise issu de sa collection.

Ce mois-ci on vous laisse découvrir la thématique…

Tout public..

Every month, the library invites you to discover with your family or friends, on a big screen and comfortably installed, an unsurprising film from its collection

This month we let you discover the theme…

All audiences.

Cada mes, la biblioteca le invita a descubrir en familia o entre amigos, en pantalla grande y con toda comodidad, una película sorprendente de su colección.

Este mes le dejamos descubrir el tema…

Todos los públicos.

Jeden Monat lädt die Bibliothek Sie ein, mit der Familie oder mit Freunden auf einer großen Leinwand und bequem sitzend einen Film aus ihrer Sammlung zu entdecken, der keine Überraschungen bietet.

In diesem Monat lassen wir Sie das Thema entdecken…

Für alle Altersgruppen.

