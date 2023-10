Le tokitrouillema 1 Rue des Écoles Bidart, 31 octobre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Une séance cinéma spéciale Halloween à vous filer les chocottes et à vous décaniller les quenottes avec nos zaffreux bonbecs qui vont avec !

Le Cube . Projection de films . Tout public . Durée : 1h30

Réservation sur le site Toki-Toki.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A special Halloween cinema session to give you the willies and to loosen your pits with our zaffreux bonbecs that go with it!

Le Cube. Film screenings . All audiences . Running time: 1h30

Reservations on the Toki-Toki website

Una proyección especial de cine de Halloween para ponerte los pelos de punta y sacarte los bígaros, ¡con nuestros bonbecs de zaffre a juego!

El Cubo . Proyecciones de cine . Todos los públicos . Duración: 1h30

Reserva en la página web de Toki-Toki

Eine Halloween-Sondervorstellung, bei der Ihnen das Blut in den Adern gefriert und Sie Ihre Zähnchen mit den dazugehörigen Bonbons dekantieren können!

Der Würfel . Vorführung von Filmen . Für alle Altersgruppen . Dauer: 1.30 Uhr

Reservierung auf der Website Toki-Toki

