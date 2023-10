A quoi tu joues ? 1 Rue des Écoles Bidart, 25 octobre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Un moment de détente pour tous.

Toute une palette de jeux de société vous attend, ceux que Toki-Toki met à disposition pendant les heures d’ouvertures mais pas seulement, découvrez aussi les nouveautés…

Tout public dès 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés)

Sur réservation sur le site.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

1 Rue des Écoles Toki-Toki

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A moment of relaxation for all.

A whole range of board games awaits you, including those available from Toki-Toki during opening hours, as well as new releases…

All ages 6 and up (children must be accompanied)

Reservations required on

Un momento de relax para todos.

Te espera toda una gama de juegos de mesa, incluidos los que Toki-Toki pone a tu disposición durante el horario de apertura, pero no olvides echar un vistazo a nuestras novedades…

Abierto al público a partir de 6 años (los niños deben ir acompañados)

Con reserva previa en el sitio web

Ein Moment der Entspannung für alle.

Eine ganze Palette von Gesellschaftsspielen wartet auf Sie. Die Spiele, die Toki-Toki während der Öffnungszeiten zur Verfügung stellt, aber nicht nur, entdecken Sie auch die Neuheiten…

Für alle ab 6 Jahren (Kinder müssen unbedingt begleitet werden)

Mit Reservierung auf der Website

